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07.05.2026 06:31:29
Bravida stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bravida hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 SEK gegenüber 1,11 SEK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 7,05 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,24 SEK sowie einen Umsatz von 7,04 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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