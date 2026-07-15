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15.07.2026 06:31:29
Bravida stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Bravida hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,10 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,31 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 7,63 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bravida 6,97 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,73 SEK geschätzt. Der Umsatz war auf 7,56 Milliarden SEK geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
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