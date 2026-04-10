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10.04.2026 06:31:29
Bravo Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bravo Mining gab am 08.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bravo Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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