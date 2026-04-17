Bravo Multinational: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bravo Multinational ließ sich am 14.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bravo Multinational die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Bravo Multinational ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at