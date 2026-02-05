|
05.02.2026 06:31:28
Bravo Property Fund REIT Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bravo Property Fund REIT Registered hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bravo Property Fund REIT Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen EUR im Vergleich zu 0,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,96 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,25 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.