Bravo Property Fund REIT Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bravo Property Fund REIT Registered hat am 03.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bravo Property Fund REIT Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen EUR im Vergleich zu 0,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 8,92 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,96 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,25 Millionen EUR umgesetzt.

