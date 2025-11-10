Bravo Property Fund REIT Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bravo Property Fund REIT Registered hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 BGN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Bravo Property Fund REIT Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 BGN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen BGN – das entspricht einem Abschlag von 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen BGN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at