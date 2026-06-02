Bravo Property Fund REIT Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bravo Property Fund REIT Registered veröffentlichte am 01.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,6 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 20,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at