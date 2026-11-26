(RTTNews) - Bravura Solutions Limited (BVS.AX) announced on Thursday, that it has upgraded its revenue and Cash EBITDA forecasts for fiscal 2027, citing stronger demand for project services, disciplined cost management and improving foreign exchange rates.

The company now expects FY27 revenue of AUD 285 million to AUD 305 million, compared with its previous guidance of AUD 280 million to AUD 300 million. Cash EBITDA is forecast to reach AUD 93 million to AUD 103 million, up from the earlier range of AUD 84 million to AUD 94 million.

The revised outlook reflects stronger project services revenue visibility and an updated foreign exchange assumption of GBP/AUD 1.95 for the remainder of the financial year.

BVS.AX closed Thursday's trading at AUD 3.3700, up AUD 0.0400 or 1.20 percent on the Australian Stock Exchange.