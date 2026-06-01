Brawn Biotech öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brawn Biotech hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,650 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Brawn Biotech im vergangenen Quartal 19,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brawn Biotech 22,6 Millionen INR umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,26 INR beziffert, während im Vorjahr -5,680 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Brawn Biotech im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 26,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169,78 Millionen INR. Im Vorjahr waren 134,65 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at