Brawn Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brawn Biotech veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Brawn Biotech -1,440 INR je Aktie erwirtschaftet.

Brawn Biotech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at