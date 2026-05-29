Braze A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Braze A gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 162,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 211,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at