Braze A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Braze A lud am 08.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,17 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Braze A ein EPS von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 227,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 180,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at