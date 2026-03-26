26.03.2026 06:31:28

Braze A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Braze A hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Braze A im vergangenen Quartal 205,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Braze A 160,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,220 USD. Im Vorjahr hatten -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 738,18 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 593,41 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen