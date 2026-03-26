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26.03.2026 06:31:28
Braze A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Braze A hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Braze A im vergangenen Quartal 205,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Braze A 160,4 Millionen USD umsetzen können.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,220 USD. Im Vorjahr hatten -1,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 738,18 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 593,41 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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