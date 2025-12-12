|
Braze A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Braze A hat am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Braze A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 190,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 152,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
