Braze, Inc. Q2 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Braze, Inc. (BRZE):

Earnings: -$18.85 million in Q2 vs. -$27.90 million in the same period last year. EPS: -$0.17 in Q2 vs. -$0.26 in the same period last year. Excluding items, Braze, Inc. reported adjusted earnings of $21.23 million or $0.19 per share for the period.

Revenue: $227.23 million in Q2 vs. $180.11 million in the same period last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.13 To $ 0.14 Next quarter revenue guidance: $ 229.0 M To $ 230.0 M Full year EPS guidance: $ 0.64 To $ 0.65 Full year revenue guidance: $ 910.0 M To $ 913.0 M