Braz a Aktie
WKN DE: A3C7N3 / ISIN: US10576N1028
|
20.02.2026 19:43:02
Braze Stock Down 59%, so Why Did One Fund Just Invest Another $16 Million in Shares?
Solel Partners LP increased its stake in Braze (NASDAQ:BRZE) by 526,300 shares in the fourth quarter, an estimated $15.59 million trade based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Solel Partners LP purchased an additional 526,300 shares of Braze in the fourth quarter. The estimated transaction value was $15.59 million, calculated using the average closing price during the quarter. The fund ended the period with 1,272,200 shares, bringing the total position value to $43.62 million at quarter-end. The net position change, including price movement, was $22.41 million.Braze, Inc. is a technology company specializing in customer engagement software, with a strong presence among enterprise clients seeking advanced, data-driven marketing solutions. The company leverages a robust SaaS platform to help brands orchestrate personalized, cross-channel consumer experiences. Its comprehensive suite of tools and analytics provides a competitive edge in the rapidly evolving digital marketing landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
