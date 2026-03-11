TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
11.03.2026 08:49:03
Brazil: Start-up of Lapa South-West
Download the Press ReleaseParis, March 11, 2026 – TotalEnergies (48%, operator) announces the start-up of the Lapa South-West project, located in the Santos Basin, approximately 300 kilometers offshore Brazil.The Lapa South-West project, including three wells connected to the existing Lapa floating production, storage, and offloading (FPSO) unit, will increase production from the Lapa field by 25,000 barrels per day.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|69,81
|1,85%
