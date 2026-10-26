WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.10.2026 18:03:27
Brazil elections: Merz, world leaders congratulate Lula on his win
Brazilian President Lula secured a surprise win over far-right challenger Flavio Bolsonaro, who has refused to concede. DW has the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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