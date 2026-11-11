Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
11.11.2026 16:19:22
Brazil electoral court fines Meta, sees no deliberate election bias
The fine came after President Lula's coalition filed a complaint. The court said there was no evidence of intent to influence the election. Meta said it will defend itself against "false allegations."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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