Meta Platforms Aktie

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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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12.11.2026 01:47:21

Brazil electoral court fines Meta, sees no deliberate election bias

The fine came after President Lula's coalition filed a complaint. The court said there was no evidence of intent to influence the election. Meta said it will defend itself against "false allegations."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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06.11.26 Meta Platforms Outperform Bernstein Research
26.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Meta Platforms Overweight Barclays Capital
22.10.26 Meta Platforms Buy UBS AG
22.10.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
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Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
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