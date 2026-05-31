Rare Holdings Aktie

Rare Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ZAE000092714

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31.05.2026 15:47:19

Brazil is set to cut in on China's rare earths dominance

Brazil is seeing increasing demand for its vast reserves of rare earth elements. Global mining giants are betting on Brazil as the next powerhouse for critical magnetic metals and an alternative to China's dominance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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