Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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31.05.2026 15:47:19
Brazil is set to cut in on China's rare earths dominance
Brazil is seeing increasing demand for its vast reserves of rare earth elements. Global mining giants are betting on Brazil as the next powerhouse for critical magnetic metals and an alternative to China's dominance.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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