Discord Aktie
WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01
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13.08.2026 13:55:20
Brazil orders Discord to halt livestreaming after teen death
Brazil has ordered Discord to suspend livestreaming as authorities scrutinize how the platform protects young users. The move follows a case described a "real-life horror show" that has triggered national outrage.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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