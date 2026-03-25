Brazil Potash gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brazil Potash hat sich am 23.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,720 USD. Im Vorjahr hatten -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at