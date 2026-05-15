Brazil Potash hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Brazil Potash hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Brazil Potash hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,690 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at