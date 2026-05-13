SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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13.05.2026 06:00:11
Brazilian gunmaker Taurus eyes shift from civilian pistols to military contracts
Having ridden a surge in gun sales at home and in the US, Porto Alegre company is now targeting overseas defence contractsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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