BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
09.01.2026 03:07:20
Brazil's Lula vetoes bill to reduce Bolsonaro's jail term
The Brazilian president announced his decision on the anniversary of the 2023 riots by Jair Bolsonaro supporters. The former far-right leader is serving a prison sentence for attempting a coup.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!