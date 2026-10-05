Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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05.10.2026 15:59:08
Brazil’s markets surge as investors bet on Bolsonaro win
Rightwinger seen as more likely than current president Lula to enact quick spending cutsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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