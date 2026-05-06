BRC A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BRC A gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

BRC A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 90,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at