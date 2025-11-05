|
05.11.2025 06:31:28
BRC A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BRC A gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BRC A einen Umsatz von 98,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
