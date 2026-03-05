BRC A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

BRC A hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 112,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 105,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

BRC A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,130 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 398,26 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte BRC A einen Umsatz von 391,49 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at