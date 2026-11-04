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04.11.2026 06:31:28
BRC A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BRC A hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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