BRC A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BRC A hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at