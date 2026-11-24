BR a Aktie
WKN DE: A3DEPZ / ISIN: US05601U1051
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24.11.2026 17:34:01
BRC Asia’s H2 net profit rises 21% to S$63.1 million
It proposes H2 cash dividend of S$0.08 a share and special dividend of S$0.10 a shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu BRC Inc Registered Shs -A-
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02.08.26
|Ausblick: BRC A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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19.07.26
|Erste Schätzungen: BRC A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BRC Inc Registered Shs -A-
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