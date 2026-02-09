BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 RON eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,620 RON je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,83 Prozent auf 1,62 Milliarden RON aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden RON in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,530 RON ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,11 Milliarden RON in den Büchern stehen werden.

BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,22 RON je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,19 RON je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat BRD-Groupe Societe Generale Romanian Bank for Development in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,81 Milliarden RON im Vergleich zu 6,31 Milliarden RON im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,23 RON ausgegangen, während der Umsatz auf 4,37 Milliarden RON prognostiziert worden war.

