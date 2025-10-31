Brdr A O Johansen A-S Pref Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brdr A O Johansen A-S Pref Registered veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 DKK gegenüber 1,69 DKK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Brdr A O Johansen A-S Pref Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden DKK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at