Brdr A O Johansen A-S Pref Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Brdr A O Johansen A-S Pref Registered hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 1,76 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brdr A O Johansen A-S Pref Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 DKK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brdr A O Johansen A-S Pref Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at