Brdr A O Johansen A-S Pref Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Brdr A O Johansen A-S Pref Registered hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 DKK. Im Vorjahresviertel waren 1,46 DKK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,47 Milliarden DKK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,80 Milliarden DKK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at