Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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30.04.2026 13:30:00
Breakfast News: Alphabet CEO Hails AI Capex Payoff
Source: Image created by Jester AI.Alphabet (NASDAQ: GOOG) soared over 7% ahead of the market open thanks to quarterly results easily beating market expectations, with AI demand evident from Cloud revenue jumping 63% year over year and net income rising 81% over the same period.The last meeting under current Federal Reserve chair Jerome Powell saw the committee vote to hold interest rates unchanged, but a growing divide is appearing on whether the next policy action should be to cut or raise rates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
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30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
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30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Rekordhoch (dpa-AFX)
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30.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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30.04.26
|MÄRKTE USA/Uneinheitlich - Alphabet sehr fest - Meta-Kurs stürzt ab (Dow Jones)
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30.04.26
|ROUNDUP: Google-Mutter Alphabet wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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30.04.26
|FirstFT: Google pulls ahead as Big Tech AI spending targets surge (Financial Times)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
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|DZ BANK
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
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|22.10.25
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|Alphabet C Neutral
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|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
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