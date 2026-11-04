NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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04.11.2026 13:30:02

Breakfast News: Did Nvidia Just Favor Marvell?

In June, Nvidia (NASDAQ:NVDA)CEO Jensen Huang interrupted Marvell’s keynote to call Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) the next trillion-dollar company. Five months later, on Monday, Marvell agreed to buy Lumentum (NASDAQ:LITE) in an all-stock deal valued at $115 billion. All three companies are Fool recommendations, and we plan to hold the combined Marvell and Lumentum indefinitely.

Both companies play a key role in a change inside artificial intelligence (AI) data centers, where more data now moves between chips as light instead of electricity. Every light-based connection needs a laser, and Lumentum is one of the few companies that can make them at scale. Marvell already designs the chips that work alongside those lasers, so this deal gives Marvell a laser supply of its own.

We believe Nvidia “helped” bring these two companies together, because a stronger Marvell gives Nvidia a heavyweight ally against Broadcom (NASDAQ:AVGO).

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