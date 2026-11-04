NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
04.11.2026 13:30:02
Breakfast News: Did Nvidia Just Favor Marvell?
In June, Nvidia (NASDAQ:NVDA)CEO Jensen Huang interrupted Marvell’s keynote to call Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) the next trillion-dollar company. Five months later, on Monday, Marvell agreed to buy Lumentum (NASDAQ:LITE) in an all-stock deal valued at $115 billion. All three companies are Fool recommendations, and we plan to hold the combined Marvell and Lumentum indefinitely.
Both companies play a key role in a change inside artificial intelligence (AI) data centers, where more data now moves between chips as light instead of electricity. Every light-based connection needs a laser, and Lumentum is one of the few companies that can make them at scale. Marvell already designs the chips that work alongside those lasers, so this deal gives Marvell a laser supply of its own.
We believe Nvidia “helped” bring these two companies together, because a stronger Marvell gives Nvidia a heavyweight ally against Broadcom (NASDAQ:AVGO).
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
22:34
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zum Handelsende tief in Rot (finanzen.at)
|
22:34
|Börse New York: S&P 500 letztendlich mit Kurseinbruch (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag tief in Rot (finanzen.at)
|
20:04
|Börse New York in Rot: S&P 500 rutscht am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
18:00
|Verluste in New York: NASDAQ Composite-Anleger treten mittags Rückzug an (finanzen.at)
|
18:00
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Donnerstagmittag unter Druck (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,08
|-9,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein -- Wall Street schließlich stark unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.