Breakfast News: One Stock If AGI Is Here (Part 2)

Welcome to our Sunday Edition: Your weekly step toward better investing through AI.

Let’s assume artificial general intelligence (AGI) already exists. This AI thinks, learns, and works on its own across almost any task, and it’s reshaping the economy faster than the internet or the smartphone ever did. Trillions of dollars are pouring into the companies that make AGI possible. Which of those stocks would you want to own?

We asked our analysts that question last week, and they had too many good answers to fit in one edition. So for Part 2 of our AGI series, we’re back with four more picks, from the chips AGI thinks with to the cloud where it lives.

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