Breakfast News: The Sunday Edition

Last week, we brought in Team Llama to weigh in on who’s right in the artificial intelligence safety debate. This week, we’re following the money.

The debate began with a departing Anthropic researcher’s warning and CEO Dario Amodei’s call to rein in the AI race. The question of an AI speed limit has divided tech’s biggest names. It has even reached the White House, where President Donald Trump says he has no interest in easing off and claims that China feels the same way.

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