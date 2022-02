Breaking: Inflation schlimmer als gedacht - DAX und Nasdaq unter Druck

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Januar um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als erwartet. Die Ökonomen hatten lediglich mit 7,2 Prozent gerechnet. Dies heizt die Befürchtungen an, die US-Notenbank könnte die Zinsen noch schneller und stärker erhöhen als ursprünglich gedacht.In einer ersten Reaktion klettern die Renditen der 10-jährigen US-Bonds um 0,03 Prozentpunkte auf 1,97 Prozent und damit den höchsten Stand seit November 2019. Der Euro fiel im Gegenzug auf ein Tagestief bei 1,14 Dollar . Schlimmer trifft es die Hightech-Werte: Der Future für den Nasdaq 100 verliert zur Stunde 1,2 Prozent. Der DAX notiert in etwa 70 Zähler tiefer, als noch vor Veröffentlichung der Daten.