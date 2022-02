Breaking: Lagarde-Aussagen belasten DAX

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Während das die Märkte nicht weiter tangiert hat, kommen die Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde im Rahmen der Pressekonferenz nicht gut an. Der deutsche Leitindex fällt im Laufe der Veranstaltung unter die 15.500-Punkte-Marke.Laut Lagarde haben die jüngsten Inflationsdaten die Notenbanker überrascht. Es herrschte einhellige Besorgnis, so die EZB-Chefin. Mit 5,1 Prozent war die Teuerungsrate so hoch wie noch nie seit Einführung des Euro. Die Inflation dürfte länger als erwartet hoch bleiben, sagte Lagarde. Für März kündigte sie datenabhängige Entscheidungen an, ohne ins Detail zu gehen.Was die Lieferkettenprobleme betrifft, so dürften die für einige Zeit noch anhalten. Auch die geopolitischen Spannungen hätten zugenommen, so die Spitzenökonomin.