BREAKING: Meta droht mit Abschaltung von Facebook und Instagram in Europa

Der Social-Media-Riese Meta Platforms droht Medienberichten zufolge mit der Abschaltung von Facebook und Instagram in Europa, sollte der Konzern am Transfer der Nutzerdaten in die USA gehindert werden. Die Aktie von Meta verliert im frühen US-Handel rund drei Prozent an Wert und fällt auf ein neues 52-Wochen-Tief.Nähere Details lesen Sie in Kürze.