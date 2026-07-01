Breakthrough Chemistry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Breakthrough Chemistry lud am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 33,33 Prozent auf 0,02 Millionen USD. Im Vorjahr hatte Breakthrough Chemistry 0,03 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at