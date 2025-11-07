Bredband2 i Skandinavien AB: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bredband2 i Skandinavien AB hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,37 Prozent auf 479,4 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 438,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at