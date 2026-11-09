GB Holdings Aktie
ISIN: US36150A1097
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09.11.2026 12:33:01
Brenner Basistunnel: Lösegeldforderung für 812 GB gestohlene Daten
Unbekannte haben auf einen Server zugegriffen, über den die BBT SE Daten mit italienischen Auftragnehmern austauscht. Der Baubetrieb ist laut Gesellschaft nicht betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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