09.11.2026 12:27:00

Brenner Basistunnel - Lösegeldforderung für 812 GB gestohlene Daten

Im Fall des Cyberangriffs auf den Brenner Basistunnel sind 812 Gigabyte gestohlen und daraufhin Lösegeld gefordert worden. Das wurde den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet. Auswirkungen auf den Baubetrieb gebe es keine, informierte die BBT SE am Montag. Die BBT SE war am 17. Oktober Ziel eines Cyberangriffs geworden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Bisher sei keine Veröffentlichung der Daten festgestellt worden.

Auch zukünftig werde jeglicher Versuch von Seiten der Hacker, mit der BBT SE in Kontakt zu treten, gemeldet werden, hieß es. Der Cyberangriff betreffe ausschließlich den Server für den externen Datenaustausch. Die internen IT-Systeme der BBT SE seien nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Es gebe keine Auswirkungen auf die operativen Tätigkeiten oder den Baubetrieb. Dieser laufe uneingeschränkt weiter. "Die Sicherheit des laufenden Baubetriebs ist und war nie beeinträchtigt, ebenso wenig ist die Sicherheit des späteren Eisenbahnbetriebs gefährdet", hieß es in der Aussendung.

Bei den gestohlenen Daten handle es sich um technische und verwaltungstechnische Unterlagen, die größtenteils bereits öffentlich zugänglich waren, darunter beispielsweise Unterlagen zu Ausschreibungen und Vermessungsdaten. Die betreffenden italienischen Auftragnehmer wurden informiert. Österreichische Auftragnehmer sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen.

Behörden informiert - Ermittlungen laufen

Die BBT SE informierte die zuständigen italienischen Behörden, darunter die Agentur für Nationale Cybersicherheit - CSIRT Italia, Post- und Cybersicherheitspolizei sowie die Datenschutzbehörde. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Gemeinsam mit den hinzugezogenen Spezialisten und den zuständigen Behörden werde an der weiteren Aufklärung des Vorfalls gearbeitet und alle erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit würden gesetzt.

nai/gl

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