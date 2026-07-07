07.07.2026 11:05:38

Brenner-Halbjahresbilanz: Verkehr hat zugenommen

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der Verkehr auf der Route über den Brenner hat im ersten Halbjahr weiter zugenommen. Nach einer Bilanz des österreichischen Autobahnbetreibers Asfinag wurden an der Mautstelle Schönberg 6,571 Millionen Fahrzeuge gezählt, ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei den Lastwagen fiel der Zuwachs mit knapp 3,6 Prozent noch deutlicher aus.

Es sei aber schwierig, das erste Halbjahr aufs Gesamtjahr hochzurechnen, meinte ein Asfinag-Sprecher. Er sprach von einem "leicht moderaten Zuwachs", der im Trend der vergangenen Jahre liege.

Protest sorgte für Aufsehen

Der Brenner gilt als wichtigste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Er spielt für die Wirtschaft und die Reisenden von und nach Italien eine zentrale Rolle. Zuletzt hatte eine mehrstündige Sperre des gesamten Brenner-Korridors für Aufsehen gesorgt.

Mehrere Tausende Anwohner des Wipptals hatten Ende Mai auf der Brenner-Autobahn gegen die seit Jahrzehnten wachsende Verkehrsflut protestiert. In einigen Jahren soll der Brenner-Basistunnel, der längste Eisenbahntunnel der Welt, für Entlastung sorgen./mrd/DP/mis

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