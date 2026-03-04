Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Zahlen präsentiert 04.03.2026 09:06:00

Brenntag-Aktie: Chemikalienhändler kämpft mit schwachem Marktumfeld

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im vergangenen Jahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht und seine operative Prognose verfehlt.

Der Konzern verwies auf ein herausforderndes makroökonomisches und geopolitisches Umfeld. Da im laufenden Geschäftsjahr weiterhin schwache Marktbedingungen erwartet werden, werde sich Brenntag in diesem volatilen Umfeld auf Kostendisziplin, Cash-Generierung und die Vereinfachung der Konzernstruktur konzentrieren, peilt 2026 aber wieder operatives Wachstum an. Die Aktionäre sollen für 2025 eine um 2 Cent niedrigere Dividende von 1,90 Euro pro Aktie erhalten.

Auf Basis vorläufiger Zahlen ging der Umsatz um 3,7 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) lag 1,29 Milliarden Euro um 8,6 Prozent unter dem Vorjahr. Das operative EBITA lag mit 929 Millionen Euro um 12,6 Prozent unter Vorjahr und unter der Prognosespanne von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro.

Im Geschäftsjahr 2026 erwartet Brenntag ein operatives EBITDA zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro. Diese Prognose schließe mögliche Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten allerdings aus, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht belastbar abzuschätzen seien, teilte der Konzern mit.

Brenntag SE wird seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 am 12. März 2026

veröffentlichen.

DOW JONES

Bildquelle: Brenntag

16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Brenntag Underweight Morgan Stanley
