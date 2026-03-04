Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Zahlen präsentiert
|
04.03.2026 09:06:00
Brenntag-Aktie: Chemikalienhändler kämpft mit schwachem Marktumfeld
Auf Basis vorläufiger Zahlen ging der Umsatz um 3,7 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) lag 1,29 Milliarden Euro um 8,6 Prozent unter dem Vorjahr. Das operative EBITA lag mit 929 Millionen Euro um 12,6 Prozent unter Vorjahr und unter der Prognosespanne von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro.
Im Geschäftsjahr 2026 erwartet Brenntag ein operatives EBITDA zwischen 1,15 und 1,25 Milliarden Euro. Diese Prognose schließe mögliche Auswirkungen der aktuellen geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten allerdings aus, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht belastbar abzuschätzen seien, teilte der Konzern mit.
Brenntag SE wird seine Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 am 12. März 2026
veröffentlichen.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Brenntag SE
|
08:35
|EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025 (EQS Group)
|
08:35
|EQS-Adhoc: Brenntag SE plant Dividende von 1,90 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 (EQS Group)
|
26.02.26
|Optimismus in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
25.02.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.02.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
25.02.26
|XETRA-Handel: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Brenntag SE
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|19.08.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|Brenntag Add
|Baader Bank
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|08.12.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.25
|Brenntag Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|48,97
|-0,97%