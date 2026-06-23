Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Markterwartungen übertroffen
|
23.06.2026 11:20:00
Brenntag-Aktie fällt ins Minus: Robuste Nachfrage im 2. Quartal - Prognose für 2026 angehoben
Trotz der guten Entwicklung im zweiten Quartal bleibt das Essener Unternehmen für das zweite Halbjahr vorsichtig und verweist auf andauernde Unsicherheiten sowie das Risiko einer nachlassenden Nachfrage. Die detaillierten Geschäftszahlen für das erste Halbjahr will der Konzern am 12. August 2026 veröffentlichen.
Brenntag nach Prognoseerhöhung schwach
Die Aktien von Brenntag haben am Dienstag in einem schwachen Marktumfeld von der Prognoseerhöhung des Chemikalienhändlers zunächst profitiert. Sie zogen via XETRA zeitweise um 1,3 Prozent auf 54,44 Euro an. Mittlerweile geht es jedoch 1,3 Prozent auf 53,04 Euro nach unten.
Die Essener hoben nach einem starken zweiten Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Der Konzern führt den starken Lauf auf die robuste Nachfrage und verbesserte Margen durch die Marktverwerfungen infolge des Nahost-Kriegs zurück.
Bezüglich dieser Sonderkonjunktur traten einige Experten zuletzt aber bereits auf die Euphoriebremse - zuletzt am Morgen Chetan Udeshi von JPMorgan. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind bei nachlassendem Auftrieb durch die Kriegsfolgen wieder die Oberhand, schrieb er. Brenntag zählt sogar zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten.
Dow Jones Newswires / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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